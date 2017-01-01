Mars Express заснял гигантский кратер на Марсе

Кратер имеет ширину в 80 км.

Марсианский кратер, названный в честь гениального ракетостроителя Сергея Королева, может похвастаться катком шириной более 80 км. Новые фотографии, полученные спутником Mars Express, подарили всем людям уникальную возможность как следует рассмотреть это величественное образование.

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Огромный кратер расположен в северной низменности Марса, к югу от Олимпии Ундеа — большого участка, состоящего из дюн, что окружают северную полярную шапку планеты. На первый взгляд может показаться, будто кратер полон снега, однако на самом деле это лед. Он промерз так глубоко, что толщина льда в центре составляет примерно 1,8 километра!

Mars Express находится на орбите Марса вот уже 15 лет. Новую фотографию сшили из пяти разных панорам, каждая из которых была захвачена на разных орбитах. Специалисты ЕКА скорректировали цвет изображения, чтобы продемонстрировать то, как его видел бы человек, находящийся на поверхности планеты. Кроме того, ЕКА опубликовало вид на кратер сверху.

Кратер Королев ESA

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Несмотря на то, что на севере Марса лето царит целых шесть месяцев, этот лед не тает никогда. Физики объясняют это так: "Самая глубокая часть кратера — это своего рода ловушка. Воздух, движущийся по отложениям льда, охлаждается и опускается вниз, создавая таким образом постоянный защитный слой — он и препятствует таянию". И в самом деле, воздух на Марсе очень плохо проводит тепло, так что кратер Королева круглый год скован льдом.

Если человечество когда-нибудь осуществит грандиозные планы по колонизации Красной планеты, то это место будет его спасением. Огромные отложения льда первое время будут неплохим источником воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли озеро с жидкой водой.

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