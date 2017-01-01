День в истории: Первый кроссворд и первый полет Мрии

В этот день, 21 декабря, произошли такие события.

Открытие радия

Радий wikipedia.org

Французские ученые Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в городе Иоахимсталь, Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы 21 декабря 1898 года выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. Первое сообщение об открытии радия (в виде смеси с барием) Кюри сделали 26 декабря 1898 года во Французской Академии наук. В 1910 году Мария Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой, как сейчас известно, изотоп радий-226, продукт распада урана-238. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Радий образуется через многие промежуточные стадии при радиоактивном распаде изотопа урана-238 и поэтому находится в небольших количествах в урановой руде.

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Получить чистый радий в начале XX в. стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ. Поэтому на начало XX в. в мире не было более дорогого металла. За 1 г радия нужно было заплатить больше 200 кг золота.

Первый в истории кроссворд

Первый кроссворд wikipedia.org

В 1913 году в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

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В качестве новой головоломки для рождественского издания газеты 21 декабря 1913 года создал "ворд-кросс" (англ. word-cross, крестословица) — первый современный кроссворд. Новый тип головоломки завоевал популярность у читателей. Уинн продолжал составлять еженедельные "кросс-ворды" (англ. cross-word; название головоломки, начиная с 1914 года), пока не ушел на пенсию в 1918 году.

В 1924 году изобретение Уинна стало резко набирать популярность: кроссворды появились в других американских газетах (начиная с New York Herald Tribune), а в апреле был опубликован первый сборник кроссвордов в виде книги. Интерес к кроссвордам быстро пересек Атлантику, и сам Уинн составил первый британский кроссворд, который был опубликован в Sunday Express в ноябре 1924 года.

Первый полет Мрии

Мрия wikipedia.org

Самолет был спроектирован и построен на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines, второй экземпляр — так и не был достроен.

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Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля Буран". Основным назначением тяжелого транспортного самолета в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

Кроме того, предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолета грузоподъемности не менее 250 тонн.

Ан-225 является самым тяжелым грузовым самолётом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Единственный самолет, превосходящий Ан-225 по размаху крыла, это Hughes H-4 Hercules, который относится к классу летающих лодок и поднимался в воздух всего один раз в 1947 году. В 2017 г. в США был представлен самый большой двухфюзеляжный транспортный самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351, превосходящий Ан-225 и Hughes H-4 Hercules по размаху крыльев (117 м), однако, по предварительным данным, он уступает "Мрии" по максимальной взлетной массе и грузоподъемности (первый полет Stratolaunch запланирован на 2019 г.).

Напомним, днем ранее мы вспоминали демонстрацию первой лампочки и патент на автомобильные шины.

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