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В Windows 10 заменят кнопку Пуск

Комментариев: 2
Кнопка поменяет цвет.
Меню в Пуске изменится
Меню в Пуске изменится
windows.com

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку операционной системы Windows 10 под номером 18305. Обновление уже доступно участникам программы Windows Insider.

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Апдейт приносит довольно много новшеств. Во-первых, стоит отметить новое переработанное стартовое меню "Пуск", которое было упрощено. Во-вторых появилась еще одна возможность входа в учетную запись Microsoft без пароля. Для этого используется код из SMS.

Среди других нововведений — песочница для изолированного запуска приложений, новое приложение Office для быстрого доступа к офисным документам и программам, обновление антивируса Windows Defender с дополнительной защитой от изменения ключей безопасности, обновлённый облачный буфер обмена с просмотром сохранённого текста, и так далее.

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Теги: Windows 10, Пуск
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Источник: blogs.windows.com

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Комментариев (2)
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navigator2    20.12.2018, 17:39
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navigator2
*palmface*
CasperW    20.12.2018, 17:36
Оценка:  +2
CasperW
Наконец-то. Как же долго мы этого ждали
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