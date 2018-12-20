В Windows 10 заменят кнопку Пуск

Кнопка поменяет цвет.

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку операционной системы Windows 10 под номером 18305. Обновление уже доступно участникам программы Windows Insider.

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Апдейт приносит довольно много новшеств. Во-первых, стоит отметить новое переработанное стартовое меню "Пуск", которое было упрощено. Во-вторых появилась еще одна возможность входа в учетную запись Microsoft без пароля. Для этого используется код из SMS.

Среди других нововведений — песочница для изолированного запуска приложений, новое приложение Office для быстрого доступа к офисным документам и программам, обновление антивируса Windows Defender с дополнительной защитой от изменения ключей безопасности, обновлённый облачный буфер обмена с просмотром сохранённого текста, и так далее.

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