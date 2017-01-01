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Как из арбуза сделать обычную воду: Эксперимент

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Можно ли отфильтровать соки до состояния воды.
Отфильтрованная вода
Отфильтрованная вода
Скриншот видео

Блогеры из It's Mamix решили провести эксперимент с повседневными продуктами. Они попытались сделать настоящую воду из арбузного, яблочного, апельсинового сока, а также из опасных жидкостей. Получилось ли у них?

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если лампочку сунуть в 50 000 вольт.

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Теги: видео, эксперименты, вода
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