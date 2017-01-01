Марсотрясение: На Красной планете установили сейсмограф

Модуль InSight установил научный прибор на Марсе.

Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно выгрузила на поверхность Красной планеты сейсмограф SEIS. За процессом следили две камеры, установленные на посадочной платформе, а сам сейсмограф стал первым подобным научным инструментом, работающим на поверхности другой планеты, сообщается на сайте миссии.

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Старт миссии InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) состоялся 5 мая 2018 года. Ее основной задачей является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах. Посадка на поверхность Красной планеты произошла 26 ноября 2018 года в районе нагорья Элизиум. Научная нагрузка аппарата состоит из нескольких приборов, двух камер, датчика погоды и уголкового отражателя.

После приземления станция успешно развернула свои солнечные панели и передала на Землю снимки, благодаря которым стало понятно, что посадочная платформа села в небольшой, засыпанный песком и пылью ударный кратер, и немного наклонена вбок. За последние две недели инженеры миссии успели проверить работоспособность приборов и привели в действие 2,4-метровую роботизированную руку IDA (Instrument Deployment Arm). На руке закреплена камера IDC (Instrument Deployment Camera), благодаря которой исследователи провели визуальный осмотр посадочной платформы и сняли селфи, а также обследовали рабочую область на грунте рядом со станцией, размером четыре на два метра, которая предназначена для размещения двух основных научных инструментов миссии — сейсмографа SEIS и электромеханического бура HP3 , предназначенного для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.

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После тщательного выбора места для сейсмографа в рабочей зоне команда инженеров провела репетицию его высадки на модели посадочной платформы, находящейся на Земле. 18 декабря пакет необходимых команд был отправлен на станцию, а 19 декабря SEIS был осторожно помещен на грунт впереди посадочной платформы, на расстоянии около 1,6 метров от станции. За ходом операции высадки помимо камеры IDC на руке следила камера ICC (Instrument Context Camera), установленная в нижней части платформы.

В ближайшие дни команда миссии выровняет положение сейсмографа относительно поверхности Марса, а в течение следующих нескольких недель отрегулирует длину шлейфа, соединяющего инструмент со станцией, установит над инструментом ветрозащитный колпак при помощи руки и откалибрует его. Если все пойдет по плану, то инструмент HP3 будет опущен на поверхность Марса в конце января, примерно на том же расстоянии от посадочной платформы, что и сейсмограф, но в другой части рабочей зоны.

Некоторые из научных инструментов миссии уже получили первые данные, в частности датчик давления и сейсмограф, находящийся под защитным колпаком, смогли записать марсианский ветер.