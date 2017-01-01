Apple не хочет признавать изогнутые iPad браком
Компания Apple считает небольшой изгиб планшетов iPad Pro 2018 года выпуска нормой. Об этом сообщил ресурс The Verge со ссылкой на заявление самого производителя.
Дело в том, что когда пользователи начали получать на руки новенькие iPad Pro, представленные Apple в конце октября, некоторые из них оказались слегка изогнутыми. В таком видео планшет доставали прямо из коробки.
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По словам Apple такой изгиб не является браком, это побочный эффект производственного процесса, он может появиться, когда пластиковые и металлические компоненты охлаждаются. Производитель заверяет, что изгиб не станет больше с течением времени, не снизит производительность планшета и не ухудшит его функциональность.
Напомним, представленный в октябре iPad Pro отличается не только высокой производительностью, но и новым дизайном. Он получил тонкие рамки, а толщина корпуса совсем небольшая. Видимо, стремление к рекордной тонкости и сыграло дурную шутку с Apple.
Напомним, ранее сообщалось, что у iPhone XS нашли дефект экрана.
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