На Facebook подали в суд - штраф может достичь 1,7 млрд долларов

Акции Facebook подешевели на 4,7%.

Генеральный прокурор Вашингтона вчера сообщил, что столица США подала в суд на компанию Facebook за то, что она вводит пользователей в заблуждение относительно того, как она защищает их личные данные. Говоря более конкретно, иск стал следствием скандала с Cambridge Analytica.

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Напомним, в начале этого года крупнейшая в мире социальная сеть признала, что стороннее ПО для викторины собрало информацию о профилях 87 млн пользователей по всему миру, после чего эти данные были проданы британской политической консалтинговой компании Cambridge Analytica.

По словам прокурора, в Facebook знали об инциденте в течение двух лет, прежде чем обнародовали информацию о нем. Заверяя пользователей, что проверяет сторонние приложения, сеть вводила пользователей в заблуждение.

На Facebook может быть наложен гражданский штраф в размере 5000 долларов США за каждый случай нарушения местного закона о защите прав потребителей. Общая сумма может приблизиться к 1,7 млрд долларов США, поскольку в иске утверждается, что упомянутое программное обеспечение содержало данные о 340 000 жителей округа.

Прокурор отметил, что компания пыталась уладить дело до подачи иска, но судебный процесс, по его мнению, необходим для "ускорения изменений" в компании.

После сообщения об иске акции Facebook подешевели на 4,7%.

Напомним, ранее в США подали первые иски против утечки данных в Facebook.

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