День в истории: демонстрация первой лампочки и патент автомобильные шины

В этот день, 20 декабря, произошли следующие события.

Демонстрация электрической лампы

Лампа накаливания wikipedia.org

В 1878 году Эдисон посетил Ансонии Вильяма Валаса, который работал над электрическими дуговыми лампами с угольными электродами. Валас подарил Эдисону динамо-машину вместе с комплектом дуговых ламп. После этого Томас начинает работу в направлении усовершенствования ламп. В апреле 1879 года изобретатель установил решающее значение вакуума при изготовлении ламп. А уже 21 октября 1879 года Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, ставшей одним из крупнейших изобретений XIX века. Величайшая заслуга Эдисона была не в разработке идеи лампы накаливания, а в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп.

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В канун 1878 года выступая с речью, Эдисон сказал: “Мы сделаем электричество настолько дешевым, что только богатые будут жечь свечи“. В 1878 году Эдисон вместе с Дж. П. Морганом и другими финансистами основал в Нью-Йорке компанию Edison Electric Light.

20 декабря 1879 года Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания.

В 1882 году Эдисон построил первую в Нью-Йорке распределительную подстанцию, обслуживавшую улицу Pearl Street и 59 клиентов в Манхэттене, и основал компанию Edison General Electric по изготовлению электрогенераторов, лампочек, кабелей и осветительных приборов. Чтобы завоевать рынок, Эдисон установил продажную цену лампочки 40 центов при её себестоимости 110 центов. Четыре года Эдисон увеличивал выпуск лампочек, снижая их себестоимость, однако терпел убытки. Когда себестоимость лампы упала до 22 центов, а их выпуск вырос до 1 млн штук, он за один год покрыл все затраты.

Первый консольный мост над Ниагарой

Мост через Ниагару wikipedia.org

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После крушения в 1854 и в 1864 гг. висячих мостов через Ниагару в инженерной среде началась дискуссия — можно ли эту систему применять в железнодорожном транспорте, где ее зыбкость явно не соответствует динамическому характеру больших нагрузок. И только исследования немецкого ученого К. Кульмана показали, что правильно подобранная ферма жесткости может открыть висячим мостам безопасный путь в железнодорожное строительство. Он подсчитал, что ферма должна иметь такое же поперечное сечение, какое потребовала бы конструкция обычного стержневого балочного моста, но для пролета вдвое меньшей величины.

В 1883 году на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.

Первая пневматическая шина

Пневматические шины wikipedia.org

В 1892 инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

Покрышка Брауна и Стиллмана в отличие от вариантов Томсона и Данлопа не требовала крепления к ободу колеса, а держалась на нем за счет давления, создаваемого при надувании.

Напомним, днем ранее мы вспоминали закрытие лунной программы и открытие станций метро Киева.

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