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Защищенный телефон против капкана: Эксперимент

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Сможет ли выдержать защищенные смартфон попадание в медвежий капкан?
Телефон в капкане
Телефон в капкане
Скриншот видео

Блогеры из TimOn ChaveS проверили самый защищенный и водонепроницаемый телефон Blackview BV9500 на колоссальное давление от медвежьего капкана.

Смог ли пережить телефон такой удар - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры проводили ледяной краш-тест защищенного смартфона.

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Теги: краш-тест, эксперименты, видео
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