Защищенный телефон против капкана: Эксперимент
Сможет ли выдержать защищенные смартфон попадание в медвежий капкан?
Блогеры из TimOn ChaveS проверили самый защищенный и водонепроницаемый телефон Blackview BV9500 на колоссальное давление от медвежьего капкана.
Смог ли пережить телефон такой удар - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры проводили ледяной краш-тест защищенного смартфона.
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