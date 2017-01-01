Защищенный телефон против капкана: Эксперимент

Сможет ли выдержать защищенные смартфон попадание в медвежий капкан?

Блогеры из TimOn ChaveS проверили самый защищенный и водонепроницаемый телефон Blackview BV9500 на колоссальное давление от медвежьего капкана.

Смог ли пережить телефон такой удар - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры проводили ледяной краш-тест защищенного смартфона.

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