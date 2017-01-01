Перенос номера у мобильных операторов Украины заработает в мае 2019 года

Все крупные операторы договорились о дате начала услуги.

Услуга переноса номера (MNP) заработает с 1 мая 2019 года. Об этом заявили три мобильных оператора Украины - Киевстар, Vodafone и Lifecell.

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Услуга подразумевает под собой возможность переходить от одного оператора к другому без необходимости смены номера. При такой смене за абонентом остается не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера.

Для абонентов предоплаченной связи процедура перехода предполагает обязательную регистрацию с подтверждением личности у оператора, от которого они уходят. Это просто мера защиты, чтобы никто другой не мог увести ваш номер телефона. Пройти регистрацию можно будет онлайн без необходимости физического посещения центров обслуживания абонентов.

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Услуга смены номера будет бесплатной, но полной информации об условиях ее предоставления пока нет. Вполне возможно, что в итоге бесплатной будет только первый переход, а все последующие будут стоить определенную сумму.

Одновременно с MNP операторы запустят специальную информативную услугу, чтобы абоненты всегда знали о звонках на номера чужого оператора. В таких случаях перед соединением каждый раз будет звучать соответствующее голосовое предупреждение.

Напомним, ранее в Украине утвердили запуск услуги переноса номера мобильного.