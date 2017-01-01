Илон Маск испытал туннель под Лос-Анджелесом

По тоннелю проехала Tesla Model X.

Компания Boring Company провела торжественное мероприятие по запуску тестового туннеля под Лос-Анджелесом. В рамках мероприятия Илон Маск, владелец Boring Company, продемонстрировал поездку автомобиля Tesla Model X по туннелю.

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Тестовый туннель проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса Хоторном и имеет протяженность 3,2 мк.

На электромобиль был установлен на специальный агрегат с выдвижными колесами, ведущий автомобиль по рельсам. По словам Маска, такой набор "колес" станет доступен как дополнение к автомобилю за 200-300 долларов. Механизм можно будет использовать не только с Tesla, но и с другими автономными электромобилями.

Также Маск отметил, что безопасная скорость передвижения в туннеля составляет 241 км/ч, такие поездки будут "похожи на телепортацию по городу". Для пешеходов и велосипедистов будут предусмотрены специальные "курсирующие" по туннелю автомобили.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о завершении первого туннеля под Лос-Анджелесом.

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