Google подозревают в нарочной поломке интернета

Браузеры конкурентов просто не могут обрабатывать сайты Google.

Недавно компания Microsoft объявила, что отказывается от разработки движка рендеринга EdgeHTML в своём браузере Edge. Вместо него планируется использовать свободный браузер Chromium на движке Blink. Разумеется, возникли вопросы о причинах такого шага, ведь в ряде случаев свободный браузер уступает решению из Редмонда. Но стажер из группы разработчиков Джошуа Бакита (Joshua Bakita) поведал о некоторых моментах.

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По его словам, Google постоянно вносила изменения на своих сайтах, которые "ломали" работу Microsoft Edge. К примеру, добавление пустого div на страницах видеосервиса YouTube не позволяло Edge использовать аппаратное ускорение для обработки видео, что приводило к тормозам и "фризам".

Бакита заявил, что эти и другие изменения вносятся умышленно, чтобы другие браузеры не могли корректно отображать сайты Google или работать на них с той же скоростью, что и Chromium. При этом стажёр не одинок в своих подозрениях. Также считают разработчики Microsoft Edge и многие пользователи Windows 10. Вот что он рассказал изданию Hacker News:

А разработчик Крис Петерсон из Firefox рассказал в твиттере, что скорость загрузки страниц YouTube в Firefox и Edge в 5 раз медленнее, чем в Chrome. Виной всему Google Polymer — бесплатная JavaScript-библиотека с открытыми исходниками, которая основана на старом API Shadow DOM v0. А этот интерфейс поддерживается только в Chrome.

В результате браузер от Google оказывается во всех смыслах вне конкуренции, ведь на нём, так или иначе, базируется большинство других решений.

Напомним, ранее сообщалось, что Google следит за пользователями больше Apple.

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