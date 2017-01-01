Видео дня: Пародия на Детство и Ревизор в Одессе

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Rauf Faik - Детство (ПАРОДИЯ)

Четкий Паца в новом клипе-пародии на Rauf Faik - Детство решил показать свое детство - детство 2000-х. К сожалению, или к счастью, эпоха йо-йо, CD-плееров и эмо прошла, и некоторые из зрителей ее даже не застали. Пусть дети увидят, как жили их старшие братья и родители, а поколения нулевых погрузится в ностальгию.

Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Одесса

Ревизор в Одессе посетил рестораны Вареники и Кропива Михаила Поплавского, груминг-салон Jazz, ресторан Di Mare, отель М1 Club Hotel, ресторан Rokka и аквапарк Hawaii.

Напомним, днем ранее в тренды попали Варьяты и Пацик хоче у Львов.

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