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Новый вирус на Android сжирает батарею

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Вирус был встроен в приложение из Google Play.
Вирус садит телефон
Вирус садит телефон
francoischarron.com

Специалисты по кибербезопасности сообщили об обнаружении нового вируса, поражающего устройства на базе платформы Android.

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Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD, он способен генерировать постоянный переход по рекламным ссылкам вне зависимости от желания владельца гаджета. Из-за этого вредоносная программа провоцирует стремительную разрядку смартфона, пишет Daily Mirror. 

Пользователи скачали зараженные приложения из Google Play, в список таких программ уже попали 20 приложений, все они уже удалены из магазина. Отмечается, что всего от действий злоумышленников пострадали около 2 миллионов пользователей.

Пострадавшим пользователям специалисты порекомендовали сбросить смартфоны до заводских настроек, однако при этом вся хранившаяся на устройстве информация будет потеряна. Кроме этого, спасением гаджета может стать установка антивирусной программы.

Напомним, ранее сообщалось про вирус, который крадет деньги через телефонные звонки.

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Теги: вирус, Android, смартфон
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