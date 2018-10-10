Исследование: Самые большие спамеры - сотовые операторы

Больше всего спам-звонков совершают именно сотовые операторы.

Согласно свежему отчету Truecaller, количество спам-звонков в мире за последний год выросло в четыре раза. Лидером по количеству такого спама является Бразилия, хотя в прошлом году она была на третьем месте.

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В этой стране пользователи Truecaller в месяц в среднем получают 37,5 звонка, тогда как в прошлом году показатель был равен чуть менее чем 21. На второе место поднялась Индия с показателем 22,3 звонка, но это даже чуть меньше, чем годом ранее (22,4). Замыкает тройку лидеров Чили с показателем 21,9 звонка в месяц и немалым ростом.

А вот США опустились со второго сразу на восьмое место, так как показатель снизился с 20,7 до 16,9 звонка в месяц. Также можно отметить снижение спама в Турции (с 12,2 до 10) и более чем четырехкратный рост в Коста-Рике.

Занятно то, что, согласно статистике Truecaller, самыми большими спамерами являются сотовые операторы. Именно они чаще всего беспокоят пользователей различными звонками. Также в списке лидеров финансовые службы, сборщики долгов и страховые компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Google отказывается от мессенджера Allo и запускает новый.

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