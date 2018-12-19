День в истории: Закрытие лунной программы и открытие станций метро Киева

В этот день, 19 декабря, произошли такие события.

Патент на линолиум

Фредерик Уолтон wikipedia.org

Известно, что методом промасливания ткани викинги придавали парусам своих драккаров дополнительную прочность и защиту от воды и соли. 1627 год отмечен появлением производства «промасленного полотна», которое можно считать дальним предком линолеума. Примерно через сто лет зафиксировано его применение в качестве напольного покрытия. Натан Смит запатентовал этот материал в 1763 году с таким описанием: "… на ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии".

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В 1843 году впервые упоминается использование природного каучука и добавление молотой пробки при производстве полотна. Так появился камптуликон (с греч. — «кампто» — гнуть, сгибать). Камптуликон был уже прямым предшественником линолеума. Материал быстро обрел популярность, но 10 июня 1846 года Р. У. Томсоном была запатентована первая в мире автомобильная шина, что вскоре вызвало скачок цен на каучук, который применялся для производства камптуликона. Производители стали искать замену подорожавшему сырью; заменителем каучука стали льняное масло и льняная олифа (позднее её заменил линоксин).

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент № 209/1860 на производство линолеума. Это был тот же камптуликон, но в его ингредиентах не было каучука. Позднее шотландец Майкл Нэйн (англ. Michael Nairn) значительно усовершенствовал технологию производства этого напольного покрытия.

Закрытие лунной программы

Аполлон wikipedia.org

В 1972 году Аполлон-17 возвращается на Землю.

В марте 1966 НАСА заявляло Конгрессу, что стоимость тринадцатилетней программы Аполлон, в ходе которой будет выполнено шесть высадок на Луну между июлем 1969 и декабрем 1972, составит приблизительно 22,718 миллиарда долларов.

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Согласно словам Стива Гарбера, куратора сайта об истории НАСА, окончательная стоимость программы Аполлон была от 20 до 25,4 миллиардов долларов США 1969 года, или приблизительно 136 миллиардов в долларах 2005 года.

Программа внесла большой вклад в историю пилотируемой космонавтики. Она остаётся единственной космической программой, в ходе которой были осуществлены пилотируемые полёты за пределы низкой земной орбиты. «Аполлон-8» был первым пилотируемым космическим кораблём, вышедшим на орбиту другого астрономического объекта, а Аполлон-17 — это последняя на сегодня пилотируемая высадка на Луну.

Лунная программа была свернута

Открытие пяти станций киевского метро

Станция киевского метрополитена wikipedia.org

19 декабря 1980 года были открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" (ныне "Почайна")и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь"). А в этот же день, но в 1981 году открыли станции "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").

Напомним, днем ранее мы вспоминали цветное телевидение и первый спутник связи.

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