На что способна катушка Теслы: Высоковольтные эксперименты
Блогеры из Kreosan снова проверили электричество в действии.
Один кулибин у себя в квартире сделал трансформатор Тесла, который испускает двухметровые молнии до потолка. И блогеры решили залезть на эту катушку, чтобы зарядить мобильный телефон молниями прямо из рук.
Что же из этого получилось – смотри в видео:
Напомним, ранее блогеры показывали, как создать трансформатор Теслы.
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