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На что способна катушка Теслы: Высоковольтные эксперименты

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Блогеры из Kreosan снова проверили электричество в действии.
Разряды высоковольтной катушки Теслы
Разряды высоковольтной катушки Теслы
Скриншот видео

Один кулибин у себя в квартире сделал трансформатор Тесла, который испускает двухметровые молнии до потолка. И блогеры решили залезть на эту катушку, чтобы зарядить мобильный телефон молниями прямо из рук.

Что же из этого получилось – смотри в видео:

Напомним, ранее блогеры показывали, как создать трансформатор Теслы.

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Теги: видео, эксперименты, электричество
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