На что способна катушка Теслы: Высоковольтные эксперименты

Блогеры из Kreosan снова проверили электричество в действии.

Один кулибин у себя в квартире сделал трансформатор Тесла, который испускает двухметровые молнии до потолка. И блогеры решили залезть на эту катушку, чтобы зарядить мобильный телефон молниями прямо из рук.

Что же из этого получилось – смотри в видео:

Напомним, ранее блогеры показывали, как создать трансформатор Теслы.

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