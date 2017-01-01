Будка имеет звукоизоляцию.

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Автопроизводитель Ford показал концепт будки для собак со звукоизоляцией. Она поможет животным, которые пугаются фейерверков, считают в компании.

Для создания будки в Ford использовали технологию шумоподавления, которую компания внедрила во внедорожник Edge, чтобы оградить водителя и пассажиров от шума двигателя.

Будка для собак ford

В Ford рассказали, что прототип будки — первая разработка компании из серии проектов, в которых автомобильные технологии будут использоваться для повседневных задач.

Ford создал будку для боящихся громких звуков собак 0:00 / 01:10

Напомним, ранее ученые выяснили, что собаки могут манипулировать людьми ради своей выгоды.

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