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Робот-курьер загорелся во время доставки товаров

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В результате возгорания никто не пострадал.
Загоревшийся робот-курьер
Загоревшийся робот-курьер
dailycal.org

Инцидент, как передает The Daily Californian, произошел в пятницу недалеко от Калифорнийского университета в Беркли. Стартап Kiwi, чей робот неожиданно воспламенился, сообщил, что огонь был быстро устранен прохожим — еще до того, как к месту прибыла пожарная бригада. В результате инцидента, как сообщается, никто не пострадал.

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Kiwi, распоряжающийся более чем сотней роботов-курьеров, на данный момент приостановил работу сервиса, на время расследования. Стартап считает, что инцидент был вызван человеческой ошибкой: сотрудник, вероятно, оборудовал робота испорченной батареей. По словам Kiwi, новое ПО будет систематично отслеживать состояние каждой батареи для предотвращения подобных случаев в будущем.

Пока роботы-курьеры KiwiBot работали лишь в Беркли. Сервис доставки продуктов роботами был запущен Kiwi в 2017 году, и, как сообщал стартап, в мае этого года было выполнено более 10 000 успешных доставок, а среднее время доставки составляло 27 минут.

Робот-курьер загорелся во время доставки товаров
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Напомним, ранее сообщалось, что в Китае еду в офисы доставляют роботы.

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Теги: робот, курьер, видео, пожар
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