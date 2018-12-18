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Создатель Vine умер от передозировки в возрасте 34 лет

Комментариев: 1
Колин Кролл был найден в своем доме.
Колин Кролл
Колин Кролл
nytimes.com

Один из основателей Vine Колин Кролл (Colin Kroll), который также был одним из автором популярного приложения HQ Trivia, скончался в возрасте 34 лет. Полиция сообщила, что смерть была вызвана передозировкой наркотиков.

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Его отец заявил, что у Колина не было проблем с наркотиками, хотя он и был в курсе, что тот принимал их время от времени.

Мобильное приложение Vine было запущено в 2013 году, оно позволяло делиться зацикленными видеороликами. Тех, кто снимал вайны, начали называть вайнерами. Эти люди стали одной из причин взрывного роста популярности Instagram и YouTube в последние годы.

В 2014 году приложение Vine стало самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store, но в 2017 году сервис был закрыт, хотя вайнеры никуда не делись. Просто сегодня они стали видеоблогерами.

Во втором квартале следующего года будет запущен сервис Byte, который должен прийти на смену Vine, о чем сообщил один из основателей Vine Дом Хоффман (Dom Hofmann).

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter запустит собственный сервис для видео.

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Теги: Vine, смерть, передозировка
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Источник: nytimes.com

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
wnt    18.12.2018, 11:01
Оценка:  +3
wnt
И чего им всем в этой жизни не хватает? Есть известность, слава, деньги, возможности, любимая работа..ну нет же, нуджно всё испортить или перечеркнуть наркотой или алкоголизмом!
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