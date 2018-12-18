Создатель Vine умер от передозировки в возрасте 34 лет

Колин Кролл был найден в своем доме.

Один из основателей Vine Колин Кролл (Colin Kroll), который также был одним из автором популярного приложения HQ Trivia, скончался в возрасте 34 лет. Полиция сообщила, что смерть была вызвана передозировкой наркотиков.

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Его отец заявил, что у Колина не было проблем с наркотиками, хотя он и был в курсе, что тот принимал их время от времени.

Мобильное приложение Vine было запущено в 2013 году, оно позволяло делиться зацикленными видеороликами. Тех, кто снимал вайны, начали называть вайнерами. Эти люди стали одной из причин взрывного роста популярности Instagram и YouTube в последние годы.

В 2014 году приложение Vine стало самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store, но в 2017 году сервис был закрыт, хотя вайнеры никуда не делись. Просто сегодня они стали видеоблогерами.

Во втором квартале следующего года будет запущен сервис Byte, который должен прийти на смену Vine, о чем сообщил один из основателей Vine Дом Хоффман (Dom Hofmann).

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter запустит собственный сервис для видео.