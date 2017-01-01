День в истории: Цветное телевидение и первый спутник связи

В этот день, 18 декабря, произошли такие события.

День рождения Томсона

Джозеф Джон Томсон wikipedia.org

В 1856 году родился Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, лауреат Нобелевской премии (1906).

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Наиболее значимыми его исследованиями являются:

Явление прохождения электрического тока при малых напряжениях сквозь газ, облучаемый рентгеновским излучением.

Исследование «катодных лучей» (электронных пучков), в результате которого было показано, что они имеют корпускулярную природу и состоят из отрицательно заряженных частиц субатомного размера. Эти исследования привели к открытию электрона (1897).

Исследование “анодных лучей“ (потоков ионизированных атомов и молекул), которое привело к открытию стабильных изотопов на примере изотопов неона: 20Ne и 22Ne (1913), а также послужило толчком к развитию масс-спектрометрии.

В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Джозефа Джона Томсона кратеру на обратной стороне Луны.

Цветное телевизионное вещание

Настроечная таблица wikipedia.org

NTSC (от англ. National Television System Committee — Национальный комитет по телевизионным системам) — система аналогового цветного телевидения, разработанная в США. 18 декабря 1953 года было начато цветное телевизионное вещание с применением этой системы. NTSC была принята в качестве стандартной системы цветного телевидения в США, Канаде, Мексике, Японии, Южной Корее, Тайване, на Филиппинах и в ряде стран Южной Америки.

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В настоящее время в большинстве стран вещание по системе NTSC прекращено, так, например, в США большинство передатчиков были отключены в 2009 году, в Канаде и Японии — в 2011 году, и в Южной Корее и Мексике — в 2012 году.

Главными достоинствами системы NTSC считаются хорошая совместимость с черно-белым телевидением, низкий уровень перекрестных искажений сигналов яркости и цветности, а также хорошая помехоустойчивость и относительная простота приемного устройства, не требующего ультразвуковых линий задержки, в отличие от PAL и SECAM. При этом канал передачи используется наиболее эффективно из всех существующих систем, позволяя при его относительной узости передавать изображение с хорошей цветовой четкостью.

При этом, системе присущи существенные недостатки, прежде всего заключающиеся в высокой чувствительности к амплитудно-фазовым искажениям канала передачи.

Жесткие требования к каналу передачи и дороговизна передающего оборудования заставили разработчиков искать новые технические решения в период становления цветного телевидения в Европе. В результате этих усилий появились стандарты PAL и SECAM, в той или иной степени свободные от недостатков первой в мире системы.

Первый в мире спутник связи

Ракета Атлас со спутником на стартовой площадке wikipedia.org

18 декабря 1958 года была запущен первый в мире спутник связи с пассивным отражателем CORE (сокр. от англ. Signal Communications by Orbiting Relay Equipment). Также и первый запуск ракеты-носителя Атлас-B.

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После запуска 13 дней пересылал сообщения. Срок службы спутника равнялся 34 дням.

Аппаратура спутника состояла из 2 приемопередатчиков, работавших на частотах 132,435 и 132,095 МГц. В качестве источников питания применялись серебряно-цинковые аккумуляторы напряжением 18 вольт и ёмкостью 45 ампер-часов.

Продолжительность связи составляла около 4 мин за один оборот спутника вокруг Земли. Производилась ретрансляция 1 телефонного или 7 телетайпных каналов. Работа производилась в режиме замедленной ретрансляции. Сохранение сигнала, посланного наземной передающей станцией, производилась путём записи на магнитную ленту.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый полет самолета братьев Райт.

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