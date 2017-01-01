В Windows 10 появятся новые голосовые помощники

В операционной системе могут появиться сторонние помощники.

Как известно, по умолчанию Windows 10 поставляется со встроенным программным обеспечением Microsoft Cortana. Других голосовых помощников на данных момент нет.

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В инсайдерской версии операционной системы найдены намёки на то, что новая сборка ОС получит поддержку нескольких голосовых помощников, в том числе Amazon Alexa, Google Assistant и других. При этом отдельно Alexa уже доступна для Windows 10 в виде сторонней программы, но ее возможности пока ограничены. В частности, для работы нужно нажимать кнопку.

Судя по утечкам, в будущем нажатия кнопки не потребуется: голосовой помощник можно будет активировать кодовым словом, как это сделано на мобильных устройствах. При этом существует два варианта активации: только при разблокированной системе или же с поддержкой голоса, в том числе на экране блокировки.

Также предполагается, что можно будет выбрать, какие приложения можно активировать голосом. При этом, судя по утечкам, сторонние голосовые помощники будут работать наравне с «Кортаной», между ними можно будет переключаться и полноценно использовать.

Пока неясно, является ли это просто тестовым вариантом, или же виртуальные ассистенты от Google и Amazon появятся в весеннем обновлении «десятки». Однако это было бы вполне логично и ожидаемо, учитывая их популярность на мобильных устройствах с Android и iOS, а также их появление на специализированных «умных» колонках. В целом, можно ожидать, что таким образом разработчики Microsoft сделают свою операционную систему популярнее.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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