Смартфон – это умный телефон. Этот термин приписывают многим современным мобильным. Но значит ли это, что ваш смартфон действительно умный?

Искусственный интеллект

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций – Huawei – встроила искусственный интеллект в свой смартфон - P20.

Представьте только, что вы, например, фотографируете какой-то объект, а сам смартфон распознает, что это, и выбирает самые оптимальные настройки для кадра. Умный телефон отличит собаку от кошки, узнает лицо и переключится на портретный режим, а также сможет подобрать лучший фильтр для снимка с цветами.

Раньше это звучало как фантастика. Но с Huawei P20 это стало реальностью.

Все дело в процессоре. В смартфоне P20 установлен HiSilicon Kirin 970. Такой фирменный процессор стоит на всех топовых смартфонах Huawei. Это первый процессор, имеющий выделенный модуль нейронных вычислений (NPU) с поддержкой искусственного интеллекта.

Huawei P20

Master AI в P20 включен по умолчанию. Он определяет, что «видят» камеры и использует необходимые настройки. Если камера распознает небо или растения, AI делает необходимые цвета еще более насыщенными и яркими. Камеры также отлично работают и ночью без вспышки.

Помогает Master AI и в компоновке кадра. Если вы новичок в фотографии, телефон сделает все за вас. Получить профессиональный кадр можно и на смартфоне.

Про штативы также можно забыть. В P20 есть система интеллектуальной стабилизации, позволяющая получать четкие фотографии при съемке с рук.

Возможности камеры

Huawei P20

Интеллект – интеллектом, но если сама камера не будет передовой, снимки не спасет даже мощный процессор. Потому и оптика камеры, созданная совместно с Leica, делает просто фантастические фотографии.

Секрет кроется в использовании двух сенсоров – 12 МП и 20 МП, и объективами с диафрагмой f/1,8 и f/1,6. Фокусное расстояние у сенсоров - 27 мм, имеются фазовый и лазерный автофокусы, а также оптическая стабилизация.

Кстати, качество снимков оценили не только пользователи, но и профессионалы. Так, независимые эксперты из DXOMark высоко отметили камеру P20, и она вошла в ТОП-10 лучших камерофонов 2018 года.

Красочный дисплей

Huawei P20

Естественно, чтобы оценить качество фото и видео на лету, нужен хороший экран. В P20 используется дисплей Huawei FullView. Матрица RGBW с диагональю 5.8 дюйма передает все краски без потери в яркости. Даже на ярком дневном свету можно отчетливо рассмотреть снимки.

Аккумулятор

Емкость батареи у Huawei P20 – 3400 мАч. Возможно вам покажется, что это не очень много. На самом же деле, ее заряда хватает на двое суток при средней нагрузке.

Но производитель позаботился о быстрой зарядке. С SuperCharge ваш P20 зарядится до 65% всего за 30 минут.

Дизайн

Huawei P20

Для такого смартфона и внешний вид нужен соответствующий. Стеклянные панели, необычные цвета выделяют P20 среди однообразных смартфонов. Градиентные раскраски есть в двух вариантах – цвет сумерек и розово-золотой. Когда смотрите на заднюю панель, можно заметить, как цвет меняется, переходя с голубого в фиолетовый, или с розового в золотой. Кто еще может похвастаться такой особенностью?

Есть еще и однотонные цвета - черный и синий (Midnight Blue). Это глянцевое покрытие, под которым есть вакуумный защитный слой высокой прочности.

Сами стеклянные панели что спереди, что сзади, симметричны. Острых углов нет, и, кажется, что корпус обтекаемый.

Стоимость

И, самое главное. За сколько же можно приобрести смартфон с настоящим искусственным интеллектом и фантастическим дизайном? На данный момент его можно найти в магазинах Украины за 14 999. При этом, такая стоимость оправдывает себя до последней копейки!

Huawei P20

Кстати, к праздникам компания Huawei запускает акцию – смартфоны P20 или Р20 Pro + умные часы Huawei Watch GT в классическом дизайне по специальной цене. Смартфоны можно приобрести вместе с часами с хорошей скидкой в период с 17 декабря по 6 января. Ознакомиться с предложением можно тут.