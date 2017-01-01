Huawei выпустила легкий ноутбук с 2К-экраном

MateBook 13работает на процессоре Intel Whiskey Lake.

Компания Huawei представила ноутбук MateBook 13. Это лёгкая и тонкая портативная модель не базе процессоров Intel Whiskey Lake.

MateBook 13 huawei.com

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Huawei MateBook 13 оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К (2160 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 3:2, процессорами Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U, опциональной графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0, есть сканер отпечатков пальцев, два порта USB Type-C и один DisplayPort.

MateBook 13 huawei.com

Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Обеспечивается быстрая подзарядка — 15 минут подзарядка хватит для 2,5 часов работы. Толщина ноутбука составила 14,9 мм, а вес — 1,28 кг.

Цена на ноутбук Huawei MateBook 13 стартует от 725 долларов США.

MateBook 13 huawei.com

Напомним, ранее Huawei представила флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro с тройной камерой.

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