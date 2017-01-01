В Сети появились изображения первого смартфона с 12 Гб памяти

Первый такой телефон покажет Lenovo.

Компания Lenovo готовит к выпуску новый смартфон под названием Lenovo Z5s и уже начала активно продвигать его, опубликовав в социальных сетях постеры с его изображением.

ferra.ru

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Смартфон показан в трех цветовых решениях — градиентном розово-оранжевом, переливающемся синем и черном. Рендеры подтвердили тройную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Как ожидается Lenovo Z5s будет выпущен в двух разных вариациях — среднего уровня на базе процессора Snapdragon 710, а также премиальной Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition с топовым Snapdragon 845 и аж 12 ГБ оперативной памяти. Обе версии работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 10.

ferra.ru

Официальный анонс Lenovo Z5s запланирован на 18 декабря 2018 года.

Напомним, весной этого года Lenovo представила два доступных безрамочных телефона.

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