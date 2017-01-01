День в истории: Первый полет самолета братьев Райт

В этот день, 17 декабря, прошли такие события.

Рождение Генри

Джозеф Генри wikipedia.org

В 1797 году родился Джозеф Генри, американский физик, первый секретарь Смитсоновского института. Генри считался одним из величайших американских ученых со времен Бенджамина Франклина. Создавая магниты, Генри открыл новое явление в электромагнетизме — самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты. Его работы по электромагнитным реле были основой для электрического телеграфа, изобретенного Сэмюэлем Морзе и Чарльзом Уитстоном независимо от Генри.

Генри входил в число первых 50 выдающихся ученых, включенных президентом Линкольном в состав Национальной Академии наук США (1863), и с 1868 года до конца жизни был ее бессменным президентом. В честь Джозефа Генри названа единица индуктивности в Международной системе единиц (СИ) — «генри».

Первый полет самолета

Полет самолета братьев Райт wikipedia.org

В 1903 году братья Райт построили оснащенный двигателем «Флайер-1», из обычного для их аппаратов конструкционного материала — ели, крепкого и легкого дерева. Они также разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также использовали бензиновый двигатель, изготовленный в их магазине велосипедов. Они полагали, что модель пропеллера будет простым вопросом и планировали использовать расчёты для корабельных винтов. Однако их библиотечные исследования не привели к нахождению каких-либо базовых формул для морских или воздушных винтов, и они оказались без отправной точки в этом вопросе. Они обсуждали и долго спорили по этому поводу, пока не пришли к выводу, что пропеллер — по сути то же крыло, только вращающееся в вертикальной плоскости.

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После недель задержек в Китти Хоук, вызванных поломкой пропеллера во время испытаний двигателя, Уилбур выиграл в орлянку право первым взлететь и совершил попытку взлета 14 декабря 1903 года, однако самолет упал сразу после взлета, «Флайер-1» при этом незначительно пострадал. В письме к семье Уилбур писал, что испытание принесло «только частичный успех», констатируя, что «мощности вполне достаточно, и если бы не пустяковая ошибка и не недостаток опыта с этой машиной и этим методом старта, машина несомненно полетела бы красиво».

После ремонта братья Райт наконец поднялись в воздух 17 декабря 1903 года, совершив два полета, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/ч. Первый полет совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метра за 12 секунд, этот полёт был зарегистрирован на известной фотографии. Следующие два полета были длиной около 52 и 60 метров, совершенные Уилбуром и Орвиллом соответственно. Их высота была около 3 метров над уровнем земли.

Рождение Либби

Полет самолета братьев Райт wikipedia.org

В 1908 году родился Уиллард Франк Либби, американский физикохимик, разработчик метода радиоуглеродного анализа, лауреат Нобелевской премии по химии (1960). Он разработал метод радиоуглеродного датирования, позволяющий определять возраст археологических образцов (в состав которых входит углерод) путем измерения их радиоактивности, обусловленной изотопом 14С. Участвовал в разработке метода газодиффузионного выделения изотопа 235U из природного урана.

Напомним, днем ранее мы вспоминали шок от покемонов и первые черные ящики.

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