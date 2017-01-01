Метеорный поток Гемениды 2018: Как это было

Земля прошла сквозь метеорный поток Гемениды.

В середине декабря 2018 года метеорный поток Геминиды достиг своего пика. Смотрите удивительные фотографии в фотогалерее.

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Метеорный поток Геминиды, один из самых зрелищных в году, проходит с 4 по 16 декабря ежегодно. В 2018 году он достигнет своего пика до рассвета в пятницу, 14 декабря, когда в условиях темного неба можно увидеть до 120 метеоров в час.

Метеоры Геминид часто бывают яркими, интенсивно окрашенными и движутся медленнее, чем в среднем, потому что они производятся частицами, сброшенными астероидом, обозначенным 3200 Фаэтон. Лучшее время для наблюдения за Геминидами - закат в среду до рассвета в четверг утром. Примерно в 2 часа ночи по местному времени наблюдался самый пик метеоров. А молодой полумесяц обеспечил темное небо для наблюдателей метеоров.

Напомним, ранее найден след ранее неизвестного столкновения метеорита с Землей.

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