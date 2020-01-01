День в истории: 16 декабря - Шок от покемонов и первые черные ящики

В этот день, 16 декабря, произошли такие события.

Биполярный транзистор

Первый транзистор wikipedia.org

В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.

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Этот трехэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название «биполярный» (от англ. bipolar), в отличие от полевого (униполярного) транзистора.

Применяется в электронных устройствах для усиления или генерации электрических колебаний, а также в качестве коммутирующего элемента (например, в схемах ТТЛ).

В 1956 г. создатели транзистора удостоены Нобелевской премии по физике “за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта“.

Первое использование бортовых самописцев

Место падения самолетов wikipedia.org

16 декабря 1960 года в Нью-Йорке произошла крупная авиационная катастрофа. Два пассажирских самолета — Douglas DC-8-11 авиакомпании United Air Lines и Lockheed L-1049-54 Super Constellation авиакомпании Trans World Airlines — заходили на посадку в Нью-Йорке, каждый в свой аэропорт, когда столкнулись в воздухе на пересекающихся курсах, после чего упали на расположенный под ними город. Всего жертвами трагедии стали 134 человека, в том числе 6 — на земле. На момент событий по масштабам это была крупнейшая авиационная катастрофа в мире. Это первое происшествие в истории самолета Douglas DC-8.

При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.

Опасные покемоны

Кадр из серии Покемон wikipedia.org

В 1997 году после просмотра одной из серий аниме “Покемон“ в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.

В японской прессе этот случай был назван “Шоком от покемонов“. Всего в больницы было доставлено 685 зрителей, из них двое выписались только через две недели после инцидента. По этой причине эта серия не вышла в эфир ни в одной стране мира. Показ сериала был прекращен на четыре месяца, но после того, как расследование произошедшего завершилось, в апреле 1998 года “Покемон“ снова вышел в эфир на телеканале TV Tokyo.

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Dennou Senshi Porygon вышла в эфир 16 декабря 1997 года в 18:30 по Японскому стандартному времени в Японии. Эта серия транслировалась через тридцать семь телевизионных станций, имела самый высокий рейтинг в своём таймслоте, и её смотрели более чем в 26,9 миллионах домов.

Примерно на двадцатой минуте серии в сцене, где Пикачу использует «Удар молнии» на антивирус, по сюжету произошел взрыв — этот взрыв сопровождался очень быстрой сменой двух контрастных цветов — красного и синего. Хотя в других мультфильмах уже встречались подобные спецэффекты, в этой сцене световые вспышки были особенно яркими и частыми. Смена цветов была с частотой в 12 герц, четыре секунды вспышки занимали большую часть экрана, а две — весь экран.

При просмотре данной сцены у зрителей появились симптомы помутнения зрения, головной боли, головокружения и тошноты. Среди других симптомов были временная слепота и эпилептические припадки. Японской службой пожарной безопасности было зарегистрировано 685 случаев вызова скорой медицинской помощи — в больницы поступило 685 больных эпилепсией, 310 мальчиков и 375 девочек. Зафиксировано также обращение нескольких лиц, достигших 20-летнего возраста.

Кроме того, эпилептические приступы были зафиксированы, когда фрагмент серии вновь показали по вечерним новостям. Только меньшей части детей врачи поставили диагноз светочувствительной эпилепсии.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый групповой полет в космос и посадка на Венере.