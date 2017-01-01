Все Санты покупают в Цитрусе! Скидки на подарки до 50%!

Подготовка к Новому году уже стартовала! Встречайте новогодние скидки до 50% на гаджеты в Цитрусе.

Канун Нового года – время волшебства и подарков. Время, когда каждый из нас становится настоящим Сантой. И чтобы выбор подарков родным и друзьям был легким и непринужденным, Цитрус собрал все самые желанные гаджеты и предлагает приобрести их до 25 декабря со скидками до 50%! Быть Сантой просто вместе с Цитрусом!

Что предлагает Цитрус?

Скидки на популярные новогодние товары до 50%!

Все акционные товары вы можете увидеть здесь – https://www.citrus.ua/actions/new-year

В акции участвуют товары из категорий: смартфоны и мобильные телефоны, техника Apple, смарт-часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, акустика, фото и видео техника, персональный транспорт, гаджеты для фитнеса и здоровья, игровые приставки, аксессуары для гейминга, товары «Умного дома» и аксессуары!

Но и это еще не все!

Все, кто до 10 января 2019 года совершит покупку на сумму от 200 грн. одним чеком, получит возможность стать обладателем одного из 2019 сертификатов номиналом 1000 грн. на покупки в Цитрусе!

ТОП товаров со скидками на Новый год

До старта новогодних акций и предложений, Цитрус провел голосование, чтобы покупатели сами выбрали ТОП 10 товаров, которые хотят приобрести со скидкой. За самые желанные гаджеты отдали более 12 тысяч голосов:

Meizu 16th набрал 16% голосов покупателей.

Apple iPhone 7 набрал 15% голосов покупателей.

Apple iPhone Xs Max набрал 11% голосов покупателей.

Apple Watch Series 3 набрали 11% голосов покупателей.

Huawei P Smart Plus набрал 10% голосов покупателей.

Apple iPhone Xs набрал 10% голосов покупателей.

Apple iPad 9.7 2018 набрал 8% голосов покупателей.

Amazfit BIP набрал 7% голосов покупателей.

Samsung Galaxy A7 2018 набрал 7% голосов покупателей.

Meizu EP51 набрал 5% голосов покупателей.

А 20 покупателей, которые помогли выбрать ТОП товаров для новогодних скидок, по традиции получили приятный бонус - сертификаты на 1000 грн. на покупки в Цитрус!

Исполняй мечты в этот Новый год! Приходи в Цитрус за подарками для всей семьи!

О Цитрусе

Цитрус — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня Цитрус — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 53 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам,