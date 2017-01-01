Прокатись с ветерком: Для военных создали индивидуальный квадрокоптер

Квадрокоптер может поднимать грузы и военных.

Американский стартап ElectraFly планирует в начале 2019 года совместно с военными провести испытания индивидуального квадрокоптера с реактивным двигателем. Как пишет Aviation Week, испытания будут проводиться на ракетном полигоне в Юте. В числе возможных применений, которые, по оценке ElectroFly, могут заинтересовать военных — быстрая перевозка военнослужащих, а также быстрая транспортировка провизии и боеприпасов при использовании летательного аппарата в беспилотном режиме.

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Проекты современных мультикоптеров, которые разрабатываются для индивидуальной перевозки, имеют важный недостаток — в них используются аккумуляторные батареи, масса и емкость которых не позволяют создать легкий аппарат с большой продолжительностью полета. Компания ElectroFly решила нивелировать этот недостаток установкой на мультикоптер небольшого турбореактивного двигателя, создающего дополнительную тягу. По оценке компании, это позволяет уменьшить нагрузку на электродвигатели с воздушными винтами, а значит снизить расход заряда аккумуляторов.

Турбореактивный двигатель установлен снизу мультикоптера ближе к центру тяжести на специальной турели. При взлете двигатель поворачивается таким образом, чтобы его реактивная струя была направлена вниз. При горизонтальном полете двигатель устанавливается горизонтально, обеспечивая значительную часть движущей силы. Масса индивидуального квадрокоптера, разрабатываемого ElectraFly, составляет 34 килограмма. Турбореактивный двигатель обеспечивает тягу в 22,3 килограмма-силы. Еще 13,6 килограмма силы обеспечивают электромоторы с несущими винтами.

В прототипе летательного аппарата, уже собранном ElectraFly, электрическая часть двигательной установки никак не соединена с турбореактивной частью. Однако разработчики утверждают, что в будущем возможно будет использовать энергию турбины турбореактивного двигателя для выработки электричества, которое уже можно будет использовать для подзарядки аккумуляторов и питания электромоторов. Другие подробности о техническом устройстве квадрокоптера не раскрываются.

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В ElectraFly отмечают, что ее квадрокоптер в горизонтальном полете полностью сохраняет горизонтальное положение, благодаря чем удается существенно снизить лобовое сопротивление, а значит добиться еще большей экономии заряда аккумуляторов. Обычные мультикоптеры, не оснащенные поворотными держателями электромоторов, в горизонтальном полете наклоняются в направлении полета. Благодаря этому на воздушных винтах аппарата возникает движущая сила.

Посадка пилота квадрокоптера ElectraFly осуществляется по-мотоциклетному, причем корпус и седок находятся ниже горизонтальной линии винтов. Такое решение позволяет добиться большей стабильности аппарата в полете. Управляется квадрокоптер с помощью двух джойстиков.

В январе прошлого года Исследовательская лаборатория Армии США провела испытания ховербайка, летающего мотоцикла. Испытания проходил электрический прототип ховербайка, выполненный по схеме квадрокоптера. Он совершил полет без наездника. Все проверки признаны успешными. По итогам программы разработки планируется создать аппарат, способный перевозить грузы или ездоков массой до 363 килограммов на дальность до 201 километра. Новый аппарат, согласно проекту, сможет выполнять полеты на скорости до 97 километров в час.

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