День в истории: 14 декабря - Создание квантовой механики и самый высокий мост

В этот день, 14 декабря, произошли следующие события.

Учение о квантовой механике

Макс Планк wikipedia.org

На заседании Немецкого физического общества Макс Планк зачитал свою историческую статью “К теории распределения энергии излучения в нормальном спектре“, в которой он ввел универсальную постоянную {\displaystyle h} [h] . Именно дату этого события, 14 декабря 1900 года, часто считают днем рождения квантовой теории.

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Классическая механика, хорошо описывающая системы макроскопических масштабов, не способна описать все явления на уровне молекул, атомов, электронов и фотонов. Квантовая механика адекватно описывает основные свойства и поведение атомов, ионов, молекул, конденсированных сред и других систем с электронно-ядерным строением. Квантовая механика также способна описывать: поведение электронов, фотонов, а также других элементарных частиц, однако более точное релятивистски инвариантное описание превращений элементарных частиц строится в рамках квантовой теории поля.

Эксперименты подтверждают результаты, полученные с помощью квантовой механики.

Основными понятиями квантовой кинематики являются понятия наблюдаемой и состояния.

Основные уравнения квантовой динамики — уравнение Шредингера, уравнение фон Неймана, уравнение Линдблада, уравнение Гейзенберга и уравнение Паули.

Южный полюс

Амундсен на Южном полюсе wikipedia.org

В 1911 году экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

Полюса Амундсен и товарищи достигли 14 декабря в 15:00 по времени «Фрамхейма». Равнина, окружающая его, была названа именем Хокона VII (Шеклтон назвал ее в честь Эдуарда VII). Покорение полюса отпраздновали курением сигар, припасённых Бьоландом. Поскольку сигар было восемь — по числу первоначальных участников команды, три из них достались Амундсену.

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Из-за острых дебатов, которыми сопровождались обсуждения отчетов полярных экспедиций и, в частности, конкурирующих утверждений Фредерика Кука и Роберта Пири о достижении ими Северного полюса первыми, Амундсен подошел к определению географического положения с особой ответственностью. Амундсен полагал, что его инструменты позволят определить местоположение с погрешностью не лучше одной морской мили, поэтому он решил “окружать“ полюс лыжными пробегами на удалении 10 миль от расчетной точки.

Поскольку теодолит был поврежден, обсервация производилась с помощью секстанта. Солнце за 24 часа совершило вокруг лагеря круг, не скрываясь за горизонтом. Выполнив измерения и вычисления, Амундсен определил, что их текущая позиция примерно на 5,5 миль (8,5 километра) удалена от математической точки Южного полюса. Это место было также “окружено“ на лыжах.

17 декабря Амундсен решил, что находится в истинной точке Южного полюса и предпринял новый 24-часовой цикл измерений, причём каждую обсервацию выполняли два человека с тщательной фиксацией в навигационном журнале. Четверо из пяти путешественников имели квалификацию навигатора.

Открытие самого высокого моста

Самый высокий мост wikipedia.org

Виадук Мийо – мостовое сооружение (виадук) вантовой системы, проходящее через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции (департамент Аверон). Этот виадук — последнее звено трассы А75, обеспечивающей высокоскоростное движение из Парижа через Клермон-Ферран к городу Безье. Мост был открыт 14 декабря 2004 года.

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Авторами проекта моста были французский инженер Мишель Вирложо, известный до этого проектом второго по протяженности (на момент строительства виадука Мийо) вантового моста в мире — моста Нормандии, и английский архитектор Норман Фостер.

Виадук был создан по договору концессии французского правительства с группой “Eiffage“ (французской конструкторской компанией, в которую в том числе входят мастерские Густава Эйфеля, построившего Эйфелеву башню). Срок действия договора концессии — 78 лет.

Мост пересекает долину реки Тарн в ее самой нижней точке, связывая плато Ларзака с красным плато и проходит по внутренней стороне периметра природного парка Большое плато.

На момент строительства Виадук Мийо был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.