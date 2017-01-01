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YouTube Rewind 2018 стал самым дизлайковым видео сервиса

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Видео о популярных видео стало самым непопулярным.
YouTube Rewind 2018
YouTube Rewind 2018
Скриншот видео

YouTube Rewind 2018 теперь является самым дизлайковым видео на YouTube за все время. И этот результат достигнут всего за неделю. Видео не спас даже Уилл Смит и упоминание Fortnite.

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YouTube Rewind 2018 был официально представлен на сайте 6 декабря. И за это время оно набрало в общей сложности 10,3 миллиона дизлайков, побив рекорд клипа Baby Джастина Бибера, став стало самым дизлайковым видео на YouTube за всю историю.

Для сравнения: видео Джастина Бибера Baby было впервые залито на YouTube в феврале 2010 года. Музыкальному видео Бибера потребовалось более 8 лет, чтобы набрать 9,8 млн дизлайков. YouTube Rewind 2018 потребовалось около 8 дней, чтобы превзойти этот рекорд.

Посмотри еще раз на это видео:

Напомним, ранее сообщалось, что популярного YouTube-блогера раскритиковали за видео с самоубийцей.

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Теги: дизлайк, YouTube, YouTube Rewind, рекорд, видео
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