Ночью можно увидеть метеорный поток Гемениды

В ночь на 14 декабря Земля пройдет через метеорный поток.

В ночь с 13 на 14 декабря любители наблюдений за звездным небом могут увидеть пик активности метеорного потока Гемениды. Это примерно 120−200 «падающих звезд» в час.

Для наблюдений за красивым природным явлением нужно ясное небо, не засвеченное городскими огнями. Увидеть метеор в крупном городе шансов мало, надо отъехать куда-то на природу.

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Телескоп, да и вообще любая оптика, могут скорее помешать, чем помочь — у оптических инструментов очень маленькое поле зрения, а метеор может появиться почти что где угодно. Тем не менее, стоит иметь в виду, что радиант метеорного потока, т. е. та точка, из которой, с точки зрения земного наблюдателя, вылетают "падающие звезды", в случае Геменид находится около яркой звезды Кастор, неподалеку от горизонта.

Опознать Гемениды несложно — это яркие метеоры белого цвета. Иногда в поле зрения попадают настоящие болиды! Фотографировать их лучше на длинной выдержке, тогда на снимке получатся эффектные треки.

Гемениды скорее всего являются «хвостом» астероида (3200) Фаэтон — небольшого небесного тела, обращающегося вокруг Солнца по вытянутой орбите и пересекающего орбиты всех четырех планет земного типа.