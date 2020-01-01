День в истории: 12 декабря - Запуск радиолюбительского спутника и рождение Бендикса

В этот день, 12 декабря, произошли такие события.

Рождение Уильям Генри

Уильям Генри wikipedia.org

В 1774 году родился Уильям Генри, английский химик.

Он начал изучать медицину в Эдинбурге в 1795 году, став врачом в 1807 году, но из-за плохого здоровья прервал свою практику в качестве врача и посвятил все свое время главным образом химических исследованиям, особенно связанным с газами.

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Одна из его самых известных работ (опубликовано в Философских трудах королевского общества, 1803 год) описывает эксперименты с количеством газов, поглощаемых водой при различных температурах и при различных давлениях. Его результаты известны сегодня как закон Генри.

Его другие исследования были связаны с анализом газов, огнеупорным газом, светильным газом, изучением состава соляной кислоты и аммиака и дезинфекцией посредством высоких температур. Его сочинение Elements of Experimental Chemistry (1799) пользовалось большой популярностью в его время, выдержав одиннадцать изданий в течение 30 лет. Он был одним из основателей Института механики, который впоследствии стал Университетом Манчестерского института науки и технологии.

Рождение Винсента Бендикса

Винсент Бендикс zr.ru

В 1881 году родился Винсент Гуго Бендикс, американский изобретатель автомобильного стартера, промышленник.

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Он основал автомобильную компанию Bendix Corporation в 1907. Она выпускала автомобили под названием Бендикс Баггиз (Bendix Buggies). Выпустив 7000 автомобилей компания обанкротилась через два года, но в 1910 Бендикс изобрел и запатентовал привод Бендикса, устройство, которое запускало двигатель с помощью соленоида. Соленоид двигал вал, на котором располагалось устройство. Когда двигатель достигал средней скорости, вал автоматически втягивался обратно. Это устройство сделало возможным широкое применение электрического стартера в автомобильных, а потом и в авиационных и других двигателях.

В 1923 Бендикс основал Тормозную компанию Бендикс (Bendix Brake Company), что потребовало получения прав на патенты французского инженера Анри Перро на конструкцию тормозных колодок и барабана. Также Бендикс участвовал в основании авиационной корпорации Бендикс (Bendix Aviation Corporation) в 1929, основал Трансконтинентальную авиагонку Бендикс в 1931. В 1942 также заложил основы Bendix Helicopters, Inc., для производства вертолетов. Bendix Aviation и Bendix Brake позже были переименованы в корпорацию Бендикс.

Первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1

OSCAR-1 wikipedia.org

OSCAR-1 – первый любительский радиоспутник, запущенный Проектом ОСКАР на низкую околоземную орбиту. Спутник был запущен 12 декабря 1961 года пусковой установкой Thor-DM21 Agena B с базы ВВС Ванденберг, Ломпок, Калифорния, США. Спутник представлял собой прямоугольную.коробку весом 10 кг, и был запущен в качестве вторичной полезной нагрузки (балласта).

Спутник имел передатчик на 140 мВт с питанием от батареи, работающий в диапазоне 2 метра (144,983 МГц), использовал передающую антенну длиной 60 см, вытянутую от центра выпуклой поверхности, но не имел системы управления ориентацией. OSCAR-1 нес только простой маяк, как и Спутник.

В течение трех недель он передавал свое сообщение азбукой Морзе “HI“.

OSCAR-1 продержался 22 дня, прекратив передачу 3 января 1962 года, и вновь включился 31 января 1962 года. Уникальность OSCAR-1 заключалась не только в том, что он был построен любителями, всего лишь примерно через четыре года после запуска Спутника-1, но и в том, что это был первый в мире комбинированный спутник и первый в мире частный неправительственный космический корабль.

Напомним, днем ранее мы вспоминали последнюю высадку на Луну и день гор.