Теперь робот не только плавает и двигается по снегу, но и катается по льду.

Робот Velox, разработанный Pliant Energy Systems, был представлен в прошлом году. Ранее разработчики отмечали, что Velox умеет плавать под водой, а также передвигаться по снегу и твердой поверхности, а теперь сообщили, что научили робота скользить по льду, передает New Atlas. Как указывается, робот при передвижении изгибает «плавники» (у Velox два «плавника» — по одному на каждой из сторон; каждым из «плавников» управляют по восемь актуаторов) волнообразно — подобно тому, как плавает скат.

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Velox, по словам разработчиков, способен работать в автономном режиме либо же под управлением оператора. Робот оборудован, в частности, камерой, с помощью которой может снимать окружающую среду. На данный момент он существует лишь в форме прототипа, однако в дальнейшем инженеры планируют создать финальную версию, которая сможет помочь, например, в морских исследованиях.

Робота научили скользить по льду на плавниках 0:00 / 00:41

Напомним, ранее робот сам научился ходить по льду и снегу.

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