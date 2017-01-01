Обновление iOS убивает 4G на iPhone

Стабильно работает только 3G.

Владельцы iPhone и iPad в комплектации с модемом LTE стали массово жаловаться на свежую прошивку iOS 12.1.1. После обновления мобильной ОС до этой версии, пишет ресурс 91Mobiles, на части устройств пропал мобильный интернет – гаджеты “не видят“ сети LTE (4G) и не могут к ним подключиться.

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Примечательно, что проблема не затрагивает подключение к интернету по сетям третьего поколения (3G) – смартфоны и планшеты подключаются к ним без каких-либо затруднений. Модуль Wi-Fi тоже работает без нареканий.

Невозможность выхода в интернет с устройств Apple после установки прошивки iOS 12.1.1 не связана с самими сотовыми сетями. Жалобы поступают от пользователей со всего мира, но симптомы проблемы отличаются: в ряде случаев устройства все же могут подключиться к LTE, но интернет работает только в браузере, а мобильные приложения наличие сети не определяют. У кого-то обратная ситуация: веб-обозреватель не загружает страницы, а приложения и игры получают доступ в Cеть. Но наиболее распространен третий вариант – когда интернет по 4G на iPhone и iPad не работает в принципе.

О проблеме с подключением к LTE на устройствах с прошивкой iOS 12.1.1 Apple знала заранее. Недочет проявился еще на этапе бета-тестирования новой версии, и обнаружившие его тестеры предупредили разработчиков. Причины, по которым Apple не отреагировала на сообщения и не стала устранять неполадки, неизвестна. Комментировать случившееся компания пока не торопится.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление iOS замедляет некоторые iPhone.

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