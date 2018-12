Любой желающий может отправить сообщение на зонд New Horizons

Выбрать можно только из готовых вариантов.

Космический аппарат НАСА New Horizons («Новые горизонты») готовится совершить самый далекий пролет мимо небесного тела в истории освоения космоса, и вы можете «подбодрить» этого отважного исследователя-первопроходца, отправив ему пару слов поддержки, прежде чем он пересечет финишную линию.

Научная команда миссии призывает людей со всего мира отправить поздравления зонду New Horizons, который пройдет мимо небольшого объекта под названием Ultima Thule 1 января. Объект Ultima Thule лежит на расстоянии примерно 1,6 миллиарда километров за пределами орбиты Плутона, который являлся научной целью первого пролета зонда New Horizons – и это означает, что предстоящее столкновение произойдет на расстоянии свыше 6,4 миллиарда километров от Земли.



"Эти сигналы, движущиеся со скоростью света, достигнут космического аппарата New Horizons через 6 часов после того, как они будут переданы при помощи крупнейшей тарельчатой антенны Лаборатории прикладной физики, в тот же самый день, когда аппарат New Horizons пройдет мимо объекта Ultima Thule", – сказал, делая заявление, руководитель проекта New Horizons Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института, США.

Вы можете принять участие (бесплатно), перейдя по ссылке http://pluto.jhuapl.edu/Send-Greetings/ Как отметил Стерн, ваше сообщение – не оригинальное, а выбранное вами из шести предлагаемых вариантов сообщений – будет передано на космический аппарат из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, США, которая осуществляет управление миссией New Horizons для НАСА.



К тому времени, когда была написана эта статья, более 4500 человек изъявили желание передать сообщение отдалившемуся от нас на огромное расстояние зонду. Например, одним из предлагаемых вариантов приветственного сообщения может быть: "Go New Horizons! Go NASA!" ("Вперед, Новые горизонты! Вперед, НАСА!").

