Биологический вирус позволил ускорить работу компьютера

Вирус позволил перевести данные с оперативной в долговременную.

Инженеры из Массачусетского технологического университета (MIT) нашли способ ускорить работу компьютера с помощью биологического вируса бактериофага M13, который позволяет сократить время на перевод информации из оперативной памяти в долговременную. Об этом пишет ScienceAlert.

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Сейчас многие компьютеры работают медленнее из-за небольшой задержки при перемещении данных из высокоскоростной оперативной памяти в долговременное хранилище на жестком диске, которая занимает несколько миллисекунд.

Исследователи предложили способ сократить эту задержку, заменив два хранилища на одно — память с фазовым переходом. Однако сейчас устройства памяти с фазовым переходом нагреваются до температуры, достаточно высокой для разрушения антимонида галлия, одного из основных материалов, необходимых для систем с фазовой памятью.

Вместе с коллегами из Сингапурского университета ученые выяснили, что бактериофаг M13 позволяет связать частицы антимонида галлия и сохранить его работоспособность даже при высоких температурах. Использование новой системы памяти позволило сократить время на работу с файлами на 10 нс.

Напомним, ранее ученые признали существование инопланетных вирусов.

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