Приставку PlayStation Classic взломали простым текстовым редактором

Теперь на приставку можно устанавливать другие игры.

Разочаровавшиеся в PlayStation Classic геймеры нашли способ модифицировать консоль так, чтобы она приносила радость поклонникам ретро-развлечений. Для этого приставке не хватало всего ничего: избавиться от ограничений эмулятора и расширить список игр. С первым народные умельцы уже справились, так что на очереди был полноценный взлом. И он не заставил себя ждать.

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На YouTube стали один за другим появляться ролики с инструкциями по запуску на Classic игр, не предусмотренных самой Sony. Для этого, как оказалось, не требуется особых навыков и секретных знаний: всю нужную информацию выложили на портале GitHub. Если коротко, то для взлома консоли понадобится USB-накопитель, программа NotePad++ и немного свободного времени. Следуя указаниям из видео выше, можно значительно увеличить библиотеку новой PlayStation.

Быть может, после этого открытия гнев пользователей сменится на милость. Пока дела у миниатюрной консоли идут не слишком хорошо. Её невзлюбили не только геймеры, но и журналисты. Технические эксперты и вовсе назвали устройство худшей консолью Sony — незавидный вердикт для многообещающей новинки, которая должна была стать достойным наследником легендарной PlayStation.

Напомним, ранее сообщалось, что приставка PlayStation Classic оказалась эмулятором.

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