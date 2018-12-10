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В Сеть утекло заводское фото Samsung Galaxy S10+

Комментариев: 2
Смартфон уже тестируют на заводах.
Экран Samsung Galaxy S10
Экран Samsung Galaxy S10
Mobiltelefon

Samsung начала тестировать смартфоны серии Galaxy S10. Об этом говорит снимок опубликованный в социальных сетях. По информации источника, снимок сделан на заводе, где данный образец Galaxy S10+ проходит тестирование. Указано уже известно кодовое имя Beyond 2, а сам девайс, похоже, облачен в так называемый кейс для защиты от утечек. Примечательным здесь видится двойной модуль фронтальной камеры в правом верхнем углу. В финальном варианте он должен быть окружен дисплеем со всех сторон (визуализацию ранее предложил OnLeaks).

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С обратной стороны Galaxy S10+ якобы предложит сразу четыре камеры. Именно эти два параметра тестируются в момент съемки. Отметим еще и смещенные в левый край часы. Кстати, ранее это было заспойлерено на первых материалах к One UI, новому пользовательскому интерфейсу, но только сейчас это обретает конкретный практический смысл. Тестирование Galaxy S10+ продлится до февраля, а новое флагманское семейство покажут на MWC 2019.

Напомним, ранее раскрыт внешний вид флагмана Samsung Galaxy S10.

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Теги: Samsung Galaxy S10, Samsung, телефон
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Источник: Mobiltelefon

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Комментариев (2)
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atos    10.12.2018, 12:54
Оценка:  0
atos
Гнусмас)))
Люблю_Украину    10.12.2018, 12:45
Оценка:  +1
Люблю_Украину
поскольку большинство их пакует в чехлы, так вообще внешний вид не имеет значения..ПС в последние лет 5 в принципе что-то в них поменялось?
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