Видео дня: Фавелы Рио-де-Жанейро и Тина Кароль

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Фавелы Рио-де-Жанейро и поиски наркобарона. Бразилия. Мир наизнанку 10 сезон 8 выпуск

Дмитрий Комаров посетил Рио-де-Жанейро - город вечного танца и праздника, лучших на свете пляжей. Таким его видят обычные туристы, но есть и другая сторона этого рая. Это бедные районы, которые называются фавелами. Телеведущий побывает в самых опасных из них, где люди живут по жестокими законами наркомафии. Дмитрий попытается узнать, почему так опасно работать в полиции, и какие сложности возникают у правоохранителей. С помощью криминалистов, ведущий решится на самое рискованное интервью за всю историю проекта.

ТИНА КАРОЛЬ - СИЛА ВЫСОТЫ

В новом клипе Тины Кароль “Сила высоты” режиссер Хиндрек Маасик делает ставку на женственность и красоту самой Тины Кароль, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа.

Музыку и слова песни «Сила высоты» написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины Кароль «Сдаться ты всегда успеешь».

Напомним, днем ранее в тренды попали официальный голос Ди Каприо и На троих.

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