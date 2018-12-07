Что будет, если наступить на раскаленную лаву: Эксперимент блогеров

Блогер решил проверить, как поведут себя ноги в лаве.

Блогер TimOn ChaveS проверил знаменитый челлендж "Пол это лава", в реальной жизни. Также он развенчал киноляп из Терминатора - 2, где он опускается в чан с раскаленным металлом.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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