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Что будет, если наступить на раскаленную лаву: Эксперимент блогеров

Комментариев: 1
Блогер решил проверить, как поведут себя ноги в лаве.
Опускание ноги в лаву
Опускание ноги в лаву
Скриншот видео

Блогер TimOn ChaveS проверил знаменитый челлендж "Пол это лава", в реальной жизни. Также он развенчал киноляп из Терминатора - 2, где он опускается в чан с раскаленным металлом.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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Теги: лава, эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.12.2018, 18:11
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гость
на х у й себе наступите козлы
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