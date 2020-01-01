День в истории: 7 декабря - Ниагарский водопад и Аполлон-17

В этот день, 7 декабря, произошли следующие события.

Открытие Ниагарского водопада

Ниагарский водопад сейчас tourister.ru

В 1678 году Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

Читай также: День в истории: Первый искусственный спутник и Луна-3

Существуют некоторые разногласия, кто из европейцев первым описал увиденные им водопады. Этот район в начале 1604 года посещался французским исследователем Самюэлем де Шампленом. Участники его экспедиции сообщили ему о зрелищных водопадах, которые он и описал в своем журнале, но воочию никогда не видел. Заслуживают доверия собственноручные описания водопада финно-шведским натуралистом Пероем Кальмом, сделанные в ходе экспедиции по этим местам в начале XVIII века. Большинство историков, однако, сходятся во мнении, что католический священник Отец Луи Энпен увидел и описал водопады гораздо раньше, в 1677 году, после путешествия по этому району вместе с французским исследователем Рене Ласалем, таким образом представив их миру.

Слово Ниагара, по одной из версий, произошло от названия ирокезского поселения «Ongniaahra», что в переводе означает буквально “раздвоенная земля“. Коренными жителями этих мест были ирокезы племени Онгиара (Ongiara), которых французские поселенцы прозвали Нейтралами (Neutrals) за их способность переговоров с другими племенами.

Индейская легенда рассказывает о красивой девушке Лелавала (Lelawala), которую отец захотел выдать замуж за индейского воина, которого она не любила и презирала. Замужеству она предпочла смерть. Девушка принесла себя в жертву Богу Грома Хе-Но (He-No), жившему в пещере под водопадом Подкова, — своей истинной любви. Она направила своё каноэ в быстрый поток реки Ниагары и бросилась с высоты водопада. Хе-Но поймал ее на лету, и с того времени их души стали жить вместе в святилище Бога Грома под водопадом.

День рождения Теодора Шванна

Теодор Шванн e-wiki.org

В 1810 году родился Теодор Шванн, немецкий гистолог и физиолог, автор клеточной теории.

Труды Шванна относятся к различным областям биологии, например, к физиологии пищеварения, гистологии, анатомии нервной системы.

В частности, Шванн изучал: действие кислорода на развитие птиц из яйца, процесс гниения, брожение с участием дрожжевых грибов.

Кроме того, Т. Шванн открыл пепсин (пищеварительный фермент) в 1836 году, изучал клеточное строение хряща и хорды под микроскопом на личинках земноводных, на базе работ М. Шлейдена разработал клеточную теорию.

Аполлон-17

Экипаж Аполлон-17 thatsmart.ru

Аполлон-17 - космический корабль, на котором состоялся 11-й и последний пилотируемый полет в рамках программы “Аполлон“, в ходе которого была осуществлена шестая высадка людей на Луну.

Читай также: День в истории: Рождение Лобачевского и тоннель под Ла-Маншем

Это была третья Джей-миссия (англ. J-mission) с акцентом на научные исследования. В экипаж корабля впервые вошел ученый-профессионал, геолог Харрисон Шмитт . В распоряжении астронавтов так же, как и в ходе двух предшествовавших экспедиций, был лунный автомобиль, Лунный Ровер №3 . Командно-служебный модуль Аполлона-17 имел позывные Америка, лунный модуль — Челленджер .

Старт Аполлона-17 состоялся 7 декабря 1972 года, с задержкой на 2 часа 40 минут. Задержка старта впервые была вызвана неисправностью стартового оборудования. На тот момент это был первый ночной запуск в истории пилотируемой космической программы США .

11 декабря 1972 года Челленджер с Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров , на юго-восточной окраине Моря Ясности . Астронавты оставались на Луне чуть более трех суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.

19 декабря Аполлон-17 приводнился в Тихом океане. Экспедиция продолжалась 301 час 51 минуту 59 секунд.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Гаити и первый том Британской энциклопедии.