Опыты с левитацией: Зрелищные эксперименты с эффектом Мейснера

Сверхпроводники могут заставить обычные магниты зависать в воздухе, а ферромагнитная жидкость делает их невероятно красивыми.

Читай также: На что способно высокое напряжение: Эксперименты с электричеством

Эффект Мейснера возникает при полном вытеснении магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Если с таким полем соприкоснется магнит — то он так и не коснется поверхности, а останется висеть в воздухе. Но стоит пролить на него несколько капель ферромагнитной жидкости (коллоидного раствора, содержащего наночастицы ферромагнетиков), как они образуют вокруг магнита глянцево-черный кокон, извивающийся словно живой под действием магнитных полей.

Напомним, ранее блогеры провели эксперименты с летающей отверткой и рисунками на воде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net