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Опыты с левитацией: Зрелищные эксперименты с эффектом Мейснера

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Сверхпроводники могут заставить обычные магниты зависать в воздухе, а ферромагнитная жидкость делает их невероятно красивыми.
Левитирующий магнит с ферромагнитной жидкостью
Левитирующий магнит с ферромагнитной жидкостью
Скриншот видео

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Эффект Мейснера возникает при полном вытеснении магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Если с таким полем соприкоснется магнит — то он так и не коснется поверхности, а останется висеть в воздухе. Но стоит пролить на него несколько капель ферромагнитной жидкости (коллоидного раствора, содержащего наночастицы ферромагнетиков), как они образуют вокруг магнита глянцево-черный кокон, извивающийся словно живой под действием магнитных полей.

Напомним, ранее блогеры провели эксперименты с летающей отверткой и рисунками на воде.

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Теги: эксперименты, видео, магнит
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