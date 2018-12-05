Meizu выпустила свой самый дешевый смартфон

Безрамочный смартфон стоит всего 85 долларов.

Компания Meizu представила сегодня в Индии бюджетный смартфон Meizu C9. несмотря на дешевизну, смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и получил функцию разблокировки по лицу.

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Meizu C9 оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1400 x 720 пикселей), камерами на 13 и 8 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор SC9832E с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 146,4 x 70 x 8,5 мм, а вес — 140 граммов. Он работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Смартфон Meizu C9 доступен в белом и черном цветовых вариантах по цене около 85 долларов США, а с учетом временной скидки - 70 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила сразу четыре смартфона-середнячка.