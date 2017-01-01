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Все будет Хром: Microsoft избавится от браузера Edge

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Название браузера пока неизвестно.
От Edge могут отказаться
От Edge могут отказаться
lifehacker.ru

Компания Microsoft представила фирменный браузер Edge одновременно с операционной системой Windows 10 в 2015 году. Теперь в сети появилась информация о том, что Microsoft готовит ему замену на движке Chromium. Об этом рассказало издание Windows Central со ссылкой на собственные источники, пожелавшие остаться анонимными.

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Chromium представляет собой движок с открытым исходным кодом, на котором работают Google Chrome и некоторые другие браузеры, вроде Brave, Amazon Silk и Opera. Он заменит фирменный движок EdgeHTML.

Проект разрабатывается под кодовым названием Anaheim и заменит Edge как браузер по умолчанию на платформе Windows 10.

Пока неясно, под каким названием выйдет новый браузер. Он может унаследовать название Edge, но может получить и совершенно новое наименование. Также неясны отличия в интерфейсе между Edge и Anaheim. Но уже можно сказать с точностью: EdgeHTML исчезнет в браузере по умолчанию в Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 будет отговаривать пользователей от установки браузеров.

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Теги: Edge, браузер, Chromium
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