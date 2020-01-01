День в истории: 4 декабря - Существование нейтрино и открытие станции Лесная

В этот день, 4 декабря, произошли следующие события.

День рождения Херши

Альфред Херши wikipedia.org

В 1908 году родился Алфред Херши, американский бактериолог и генетик, лауреат Нобелевской премии 1969 года (совместно с Максом Дельбрюком и Сальвадором Лурией) “за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов“.

Херши доказал, что генетическая информация находится в ДНК. Эксперимент состоял из серии опытов, которые были проведены в 1952 году американскими генетиками Алфредом Херши и Мартой Коулз Чейз. Хотя ДНК была известна еще с 1869 года, ко времени эксперимента многие ученые считали, что наследственная информация находится в белках.

Открытие нейтрино

Вольфганг Паули Вольфганг Паули - биография и семья people-archive.ru

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино.

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Эту “призрачную“ частицу он назвал нейтроном, поскольку “настоящий“ нейтрон тогда еще не был открыт. К своему выводу физик пришел во время наблюдения над распадом атомных ядер, при котором нейтрон в ядре испускает электрон, превращаясь при этом в протон. Таким образом, Паули удалось установить очевидное нарушение закона сохранения энергии: после учета всех зарегистрированных продуктов распада энергия после него оказывалась меньше своего значения до распада.

Согласно гипотезе Паули, при таком распаде испускается какая-то незарегистрированная частица, уносящая потерянную энергию, и при этом закон сохранения момента импульса оставался в силе. Название “нейтрино“ (по-итальянски “нейтрончик“) спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрино были найдены в 1953 году.

Открытие станции Лесная

Станция метро Лесная wikipedia.org

В 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена “Пионерская“ (ныне “Лесная“).Это 18-я станция метрополитена, конечная станция на Святошинско-Броварской линии.

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Нынешнее название станция получила в 1993 году по расположенному рядом Лесному массиву. Это одна из двух наиболее загруженных станций киевского метрополитена, пассажиропоток — 66,9 тыс. чел./сутки.

Имеет два выхода, совмещенные с подземными переходами, западный — к Броварскому проспекту, улицам Попудренко и Киото, восточный — к Броварскому проспекту. Рядом со станцией находится автостанция “Дарница“.

Запуск второго модуля МКС

Модуль Заря и Unity wikipedia.org

В 1998 году успешно стартовал космический челнок “Индевор“ (STS-88) со вторым модулем Международной космической станции (“Unity“, Единство) на борту.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую пересадку сердца и первую СМСку.