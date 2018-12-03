К МКС успешно отправили Союз МС-11 после неудачного запуска

Это первый успешный запуск после аварии Союз МС в октябре.

Роскосмос сообщает о том, что с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблём Союз МС-11.

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Аппарат доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж длительной экспедиции МКС-58/59. В него вошли космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак.

Отмечается, что корабль "Союз МС-11" уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил автономный полёт под управлением специалистов российского Центра управления полётами. Сближение с МКС и стыковку к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 3 декабря 2018 года в 20:35 по московскому времени.

Участникам очередной экспедиции предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Кроме того, запланирован выход в открытый космос. Экипажу также предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение фото- и видеосъёмок.

Напомним, что предыдущий запуск пилотируемого корабля Союз МС обернулся аварией. Во время старта 11 октября нынешнего года сработала система экстренного спасения, и корабль с экипажем совершил посадку в Казахстане.