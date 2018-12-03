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К МКС успешно отправили Союз МС-11 после неудачного запуска

Комментариев: 3
Это первый успешный запуск после аварии Союз МС в октябре.
Запуск космического корабля
Запуск космического корабля
roscosmos.ru

Роскосмос сообщает о том, что с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблём Союз МС-11.

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Аппарат доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж длительной экспедиции МКС-58/59. В него вошли космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак.

Отмечается, что корабль "Союз МС-11" уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил автономный полёт под управлением специалистов российского Центра управления полётами. Сближение с МКС и стыковку к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 3 декабря 2018 года в 20:35 по московскому времени.

Участникам очередной экспедиции предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Кроме того, запланирован выход в открытый космос. Экипажу также предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение фото- и видеосъёмок.

Напомним, что предыдущий запуск пилотируемого корабля Союз МС обернулся аварией. Во время старта 11 октября нынешнего года сработала система экстренного спасения, и корабль с экипажем совершил посадку в Казахстане. 

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Теги: МКС, Союз, ракета
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Комментариев (3)
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Мухоморище    03.12.2018, 15:13
Оценка:  -1
Мухоморище
И шо,ничего не отвалилось?))))Наверное где-то на складе нашли блоки,сделанные украинцами.Таперича можо неделю бухать-х...ли,великие))))))
гость  (аноним)  03.12.2018, 15:08
Оценка:  -2
гость
BROKER666 03.12.2018, 14:56
Только последние 10 лет американские и канадские космонавты почему то предпочитают летать На Союзах, а не на своих ракетах.
BROKER666    03.12.2018, 14:56
Оценка:  +2
BROKER666
нда это страна с редко взлетающими, но часто падающими союзами и востоками ,но без действующего космодрома... все консервные банки удаётся запустить только с байконура
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