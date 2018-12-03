В Южной Корее протестировали новое поколение связи и показали новый флагман Samsung.

На YouTube появилось видео с мероприятия, посвященного тестированию 5G-сетей в Южной Корее. И хотя название тестового аппарата, попавшего в кадр, не сообщается, есть все основания полагать, что в кадр попал именно топовая версия Galaxy S10, которая, как сообщалось ранее, оснащена поддержкой 5G и будет выпущена ограниченным тиражом.

Внешний вид Samsung Galaxy S10 рассекретили ради 5G 0:00 / 03:49

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Анонс линейки Samsung Galaxy S10 предположительно состоится в рамках выставки Mobile World Congress 2019 в конце февраля 2019-го.

Также появились снимки, опубликованные в китайской социальной сети Weibo, которые демонстрируют предполагаемый Samsung Galaxy S10. На задней панели аппарата находится горизонтально расположенный модуль тройной камеры, LED-вспышка и вспомогательные датчики. На левой грани расположена кнопка включения, на правой — регулятор громкости.

На другом фото запечатлена коробка со смартфоном внутри. Судя по упаковке, гаджет получит встроенный накопитель на 128 ГБ в одной из конфигураций. Также китайские инсайдеры опубликовали фото с комплектом из двух защитных стекол, предназначенных для Samsung Galaxy S10 и его Plus-версии. Представители компании факт утечки и подлинность снимков никак не прокомментировали.

Напомним, ранее предполагалось, что у Samsung Galaxy S10 может быть пять камер.