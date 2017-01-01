Видео дня: Ariana Grande и Монатик с Дорофеевой

В трендах - клипы.

Ariana Grande - thank u, next

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Новый клип Арианы Гранде всего за день набрал более 50 млн просмотров.

В видео есть отсылки к фильмам начала 2000-х – Дрянные девчонки, Блондинка в законе, Из 13 в 30 и Добейся успеха.

MONATIK ТА НАДЯ ДОРОФЕЄВА Feat. ПОЗИТИВ - Глубоко

Видео выступления во время церемонии M1 Music Awards 2018 набрало более 100 тысяч просмотров.

Если внимательно посмотреть, то можно ненадолго увидеть Позитива.

Напомним, ранее в тренды попали интервью Сергея Притулы и интервью Зианджи.